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Российское робокафе с кассиршей Дуняшей поставят в ОАЭ. Ей понадобится паранджа
Сегодня в 06:59

Пермская компания «Промобот» поставит партию роботизированных кафе с кассиршей-супермоделью Дуняшей в ОАЭ. На нее придется надеть паранджу или превратить ее в мужчину, передает RB.

Контракт был заключен с компанией Action to Action из ОАЭ на международной выставке Arab Health. По документу «Промобот» может отправить не менее пяти робокафе и Дуняш, за один экземпляр покупатель уже заплатил 300 тыс. долларов.

В «Промоботе» заявили, что кастомизация робота может обойтись в 50 тыс. долларов. «[Кастомизация] — ключевой момент, поскольку от данных особенностей будет зависеть успех проекта на рынке Ближнего Востока», — пояснили в компании.

Робокафе может приготовить мягкое мороженое, газировку, кофе с помощью роботизированных рук-манипуляторов. С клиентами будет общаться Дуняша.

Согласно предварительным расчетам, робот обеспечивает выручку от 40 тыс. рублей в день — это позволит окупить его приобретение примерно за полтора года.

Дуняшу представили в апреле. Прототипом робота стала модель Диана Габдуллина, обладательница звания «Миссис Пермь-2014».

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