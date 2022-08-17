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Зак Эфрон доставляет выпивку солдатам во Вьетнам в трейлере «Величайший пивной забег»
Вчера в 23:06

В сети появился трейлер фильма «Величайший пивной забег» («The Greatest Beer Run Ever»), в котором снялись Зак Эфрон, Билл Мюррей и Расселл Кроу. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ 30 сентября. Он расскажет о молодом парне из Нью-Йорка, решившем в 1967 году доставить пиво солдатам американской армии во Вьетнаме.

Режиссером фильма выступил Питер Фаррелли, известный по лентам «Зеленая книга» и «Я, снова я и Ирэн». В основу картины лег бестселлер New York Times «Величайший пивной забег: воспоминания о дружбе, верности и войне», написанный Джоном Донохью и Джоанной Моллой.

Главную роль (самого Донохью) исполнил Зак Эфрон. По сюжету его героя возмущают антивоенные демонстрации в США, и он решает угостить солдат пивом в знак поддержки. Союзником в его авантюре становится фотограф Артур Коутс (Кроу).

Парень при помощи Коутса отправляется во Вьетнам, где пытается найти своих друзей и соседей по Нью-Йорку. В пути Джон видит реалии войны и стремится показать отчаявшимся солдатам, что дома люди все еще беспокоятся о них, даже если не одобряют военные действия.

Помимо Эфрона, Кроу и Мюррея, в фильме снялись Джейк Пикинг, Уилл Ропп, Арчи Рено, Кайл Аллен и Руби Эшборн Серкис. Сценарий подготовил Фаррелли при помощи Брайана Карри и Пита Джонса.

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