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Уиллем Дефо и Лили Джеймс снимутся в инди-драме «Finalmente L’alba»
Вчера в 22:08

Американский актер Уиллем Дефо («Взвод», «Ван Гог. На пороге вечности») и британская актриса Лили Джеймс («Аббатство Даунтон», «Золушка») снимутся в инди-драме «Finalmente L’alba». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит итальянский режиссер Саверио Констанцо («Голодные сердца»). Съемки начнутся в этом месяце в Италии. В них примут участие также Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!») и Ребекка Антонак.

Сюжет будущей картины пока не раскрывается. Каких персонажей сыграют актеры, также неизвестно. В переводе с итальянского проект Констанцо будет называться «Наконец рассвет».

Констанца начал свою карьеру в 2004 году с фильма «Private», рассказывающего о семье, живущей на границе Палестины и Израиля. Его картины «The Solitude of Prime Numbers» и «Голодные сердца» были номинированы на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

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