В Крыму мужчину оштрафовали за дискредитацию армии из‑за заказа украинской песни в баре

В Крыму посетителя караоке-бара Дмитрия Гайна оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России после того, как мужчина заказал украинскую песню «Дикое поле». Об этом сообщил «Коммерсант».

Ленинский районный суд Крыма посчитал, что песня является националистической. В видеосопровождении к ней, кроме того, демонстрировался дискредитирующий армию ролик с изображением символики запрещенного в России батальона «Азов»*.

По словам источника издания, Гайн полностью признал свою вину. Он заявил, что во время выявленного преступления был сильно пьян. Инцидент произошел в караоке-баре «Краб» в поселке Щелкино.

К ответственности привлекли не только Гайна, но и диджея бара Юрия Родионова, поставившего украинскую песню. Его приговорили к 10 суткам административного ареста за дискредитацию армии России.

*Украинский батальон «Азов» был признан Верховным судом России террористической организацией, деятельность его на территории страны запрещена.

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