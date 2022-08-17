Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из‑за закрытия уголовного дела против Бреда Питта

Актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из‑за отказа предъявлять уголовные обвинения ее бывшему супругу Бреду Питту. Об этом сообщает Variety.

Иск актрисы был подан анонимно еще в 2016 году под именем «мисс Доу» (термин, использующийся в суде, когда настоящий истец неизвестен или анонимен — Прим. ред.). Однако в августе этого года в дело были внесены правки, которые подтвердили, что речь идет именно о Джоли и Питте.

В иске сказано, что в 2016 году Питт «физически и словесно напал» на нее и их детей, когда они находились на борту частного самолета. Джоли утверждает, что Питт, находясь в нетрезвом виде, отвел ее в заднюю часть самолета, схватил за плечи и крикнул: «Ты рушишь эту семью».

Актриса подчеркивает, что на том борту случилась еще одна ссора, из‑за которой она получила травму локтя. Также пострадал их пятнадцатилетний сын Мэддокс, который вмешался в конфликт между Джоли и Питтом.

В 2016 году ФБР не смогло найти достаточного количества доказательств, чтобы предъявить Питту обвинения, и решило не начинать расследование. Теперь голливудская звезда обвиняет ведомство в бездействии и препятствовании ее усилиям по защите своих детей.

Источник близкий к актеру отрицает, что он причинил вред своему сыну. Он заявил, что Питт ни в коем случае не бил своего ребенка по лицу, но он действительно применил к нему силу, так как ситуация вышла из‑под контроля.

Вскоре после инцидента в самолете Джоли подала документы на развод, а через три года их брак был официально расторгнут.

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