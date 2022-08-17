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В Саудовской Аравии женщину осудили на 34 года за репосты в твиттере
Сегодня в 19:06

В Саудовской Аравии 34-летнюю женщину по имени Сальма аль-Шебаб осудили на 34 года лишения свободы. Причиной стали репосты публикаций правозащитников и диссидентов, сообщил The Guardian.

Сальма аль-Шебаб не была известной активисткой. На ее твиттер-аккаунт подписаны менее 3 тыс. человек, на страницу в инстаграме — чуть более 150 пользователей. В основном, женщина выкладывала посты о своей жизни и своих двух детях.

Тем не менее, Сальма получила самый серьезный срок из всех, когда‑либо назначенных политическим активистам. Это случилось после того, как девушка, учившаяся в Великобритании, приехала в Саудовскую Аравию на каникулы.

В конце 2020 года аль-Шебаб посетила родственников, которые планировали переехать к ней — и была арестована. На тот момент девушка уже проживала постоянно в Англии и училась в Университете Лидса.

Изначально ее приговорили к шести годам тюрьмы за «использование веб-сайта с целью провокации беспорядков и дестабилизации общественной безопасности» из‑за твитов с призывами освободить политзаключенных, в том числе борцов за права женщин.

В августе 2022 года срок Сальмы увеличили до 34 лет. Ее признали виновной в оказании помощи лицам, собиравшимся устроить в Саудовской Аравии беспорядки. Аль-Шебаб также запретили еще в течение 34 лет покидать родную страну.

Сальма аль-Шебаб может оспорить решение суда. Издание Washington Post призвало президента США «решительно высказаться» против приговора Сальмы и потребовать ее возвращения в Великобританию к 4 и 6-летним сыновьям.

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