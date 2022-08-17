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Apple проведет презентацию новых iPhone 7 сентября
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Apple планирует представить линейку iPhone 14 на презентации 7 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что компания покажет не только смартфоны, но и новые Mac, две версии iPad разной ценовой категории и три модели Apple Watch.

«Компания намерена транслировать мероприятие онлайн, а не проводить очное собрание, продолжая подход, который она приняла в начале пандемии. Презентации Apple отличаются высокой степенью подготовки, и сотрудники компании уже начали записывать фрагменты презентации нескольких недель назад», — пишет Bloomberg.

По данным издания, стандартный iPhone 14 будет выглядеть так же, как iPhone 13, но в этот раз Apple уберет 5,4-дюймовую версию «мини» и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном — впервые модель не из линейки Pro будет с дисплеем такого размера.

Более серьезные изменения планируются в версиях Pro. Так, Apple заменит вырез для фронтальной камеры, известный как «челка», на два отверстия круглой формы: для датчиков Face ID и для камеры. Кроме того, компания добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro, в то время как в обычных моделях останется чип A15 из iPhone 13.

Bloomberg также сообщает, что в новых Apple Watch Series 8 появятся функции для женского здоровья и датчик температуры тела. Стандартные часы будут выглядеть так же, как и Series 7, но модель Pro будет ориентирована на спортсменов — большой экран, титановый корпус, новые функции для занятия фитнесом, большее время автономной работы.

Изданию также стало известно, что часть 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпущена на заводе Foxconn в Индии. Компания опасается возникновения проблем с логистикой в Китае из‑за ухудшения геополитической обстановки в мире.

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