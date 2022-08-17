Новое название Starbucks, первый трейлер «Уэнсдей» и другие новости дня

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Умер основатель клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт
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Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза. Глава МИД страны и МВД подготовят предложения по этому вопросу на следующей неделе.

В США в возрасте 52 лет умер основатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт. Вдова бизнесмена не назвала причины смерти, отметив, что в настоящее время идет расследование.

Бывшие кофейни Starbucks откроются в России под названием Stars Coffee. Первые заведения заработают в Москве 18 августа.

Консорциум женских неправительственных организаций пришел к выводу, что за два пандемийных года в России доля жертв домашнего насилия от числа всех убитых женщин значительно выросла. Если в предыдущие девять лет она составляла в среднем 65,8%, то в 2020-м — 70,9%, а в 2021-м — 71,7%.

Anacondaz перенесли все концерты, запланированные на 2022 год. Причиной стало, по словам музыкантов, «давление властей на концертные площадки и организаторов». Ближайшее выступление должно было состояться 19 августа в Рязани.

В соцсетях набирает популярность тренд quiet quitting. Его адепты отказываются от переработок, чтобы сохранить ментальное здоровье и начать полноценно жить.

Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100 благодаря совместному с DJ Khaled и Lil Baby треку «Staying Alive». Теперь у него их 30, а у ливерпульского квартета — 29.

Электронщики Röyksopp поделились синглами с альбома «Profound Mysteries II», который выйдет уже в эту пятницу. Первая песня — совместная работа с землячкой коллектива норвежкой Сусанне Суннфер, а вторая — саундтрек к короткометражной ленте датского режиссера Еппе Ренде.

Feduk выпустил сингл под названием «Стильный ай». Он войдет в грядущий альбом музыканта «В тон улицам».

Netflix показал первый тизер сериала Тима Бертона «Уэнсдей». В нем мисс Аддамс устраивает хаос в местной школе, из‑за чего родители отправляют ее в таинственную академию «Невермор».

Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «Сидни». Он посвящен жизни актера Сидни Пуатье, который стал первым в истории темнокожим артистом — обладателем «Оскара». Премьера ленты намечена на 23 сентября.

Роберт Де Ниро снимется в новом фильме Барри Левинсона «Мудрые парни». Картина расскажет о противостоянии лидеров двух мафиозных кланов. Звезда «Таксиста» и «Бешеного быка» намерен сыграть сразу две главные роли, пишут в СМИ.

«Звери» проведут большой концертный тур в честь своего 20-летия. Первое выступление состоится 20 августа в Москве.

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