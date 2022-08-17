В Powerhouse пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man

На веранде Powerhouse 28 августа пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man 2022. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На базаре можно будет приобрести одежду, посуду, книги, растения и другие товары. Рынок будет оформлен в стиле 90-х: примерять наряды придется на картонке, а от продавцов можно будет услышать смешные советы по стилю и характерные шуточки.

Участниками базара станут отдельные художники, а также небольшие магазинчики, например, с декором, ювелирными изделиями и детсткими вещами. Гостям предложат приобрести одежду брендов Zara и Cos в специальном корнере.

Фонд «Второе дыхание» откроет зону с мастер-классами по апсайклингу и будет продавать свой мерч. Средства от продажи билетов на базар пойдут в эту, а также другие благотворительные организации — «Гражданское содействие»* и «Учитель России».

На мероприятии будет и музыкальная программа: на сцене Powerhouse выступят Golden Tongue, Tim JouluBogie, Drozd, SubKir, Андрей Филонов и Любовь Некипелова. Кроме того, запланированы и другие развлечения — настольные игры и гадания на картах.

«У нас есть классная цель и не менее классная площадка. А еще мы любим создавать праздники по поводу и без. Базар про самодостаточное самовыражение, где каждый продавец — творец своего безумного ларька или, как это сейчас называется, — корнера. Зовем участвовать как продавцов, так и покупателей», — сказали организаторы.

*«Гражданское содействие» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

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