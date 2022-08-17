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В Powerhouse пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man
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В Powerhouse пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man
Сегодня в 17:09

На веранде Powerhouse 28 августа пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man 2022. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На базаре можно будет приобрести одежду, посуду, книги, растения и другие товары. Рынок будет оформлен в стиле 90-х: примерять наряды придется на картонке, а от продавцов можно будет услышать смешные советы по стилю и характерные шуточки.

Участниками базара станут отдельные художники, а также небольшие магазинчики, например, с декором, ювелирными изделиями и детсткими вещами. Гостям предложат приобрести одежду брендов Zara и Cos в специальном корнере.

Фонд «Второе дыхание» откроет зону с мастер-классами по апсайклингу и будет продавать свой мерч. Средства от продажи билетов на базар пойдут в эту, а также другие благотворительные организации — «Гражданское содействие»* и «Учитель России».

На мероприятии будет и музыкальная программа: на сцене Powerhouse выступят Golden Tongue, Tim JouluBogie, Drozd, SubKir, Андрей Филонов и Любовь Некипелова. Кроме того, запланированы и другие развлечения — настольные игры и гадания на картах.

«У нас есть классная цель и не менее классная площадка. А еще мы любим создавать праздники по поводу и без. Базар про самодостаточное самовыражение, где каждый продавец — творец своего безумного ларька или, как это сейчас называется, — корнера. Зовем участвовать как продавцов, так и покупателей», — сказали организаторы.

*«Гражданское содействие» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

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