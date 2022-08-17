Реклама
Новости
В Powerhouse пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man
20:09
«Каста»/«ВКонтакте»
«Каста» предложила поклонникам организовывать тайные концерты. Чтобы их не сорвали силовики
19:41
Ученые подтвердили авторство картины «Девушка в красной шляпе». Ее действительно написал Ян Вермеер
19:24
Исследование: в прошлом году 72% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия
18:52
Рэпер Снуп Догг запустил линейку сухих завтраков Snoop Loopz
18:38
Вышел первый тизер «Уэнсдея» — нового сериала Тима Бертона
18:37
Radio Baltkom I Mixnews/YouTube
Умер основатель клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт
17:56
В Подмосковье мужчина пожаловался сам на себя за дискредитацию армии
17:54
Skullcrusher выпустила два новых трека c грядущего альбома «Quiet the Room»
17:44
Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в третьих странах
16:56
«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы
16:46
Fredrik Rubensson/Flickr
Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
16:39
Служителя «Храма Летающего макаронного монстра» арестовали по делу о фейках
16:36
Бурятия первой из российских регионов ввела масочный режим из‑за роста заболеваемости COVID-19
Обновлено в 16:13
Feduk выпустил трек «Стильный ай»
16:10
«Сбер» запустил акцию для помощи родителям при подготовке детей к школе
15:55
У Röyksopp вышли еще две песни с «Profound Mysteries II» — «Oh, Lover» и «Therapy»
15:53
Do Nhu/Unsplash
Что за тренд quiet quitting? Миллениалы отказываются от переработок, чтобы спастись от выгорания
15:41
Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл продажу билетов на события в Петербурге
15:29
WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows
15:14
«Каста» предложила поклонникам организовывать тайные концерты. Чтобы их не сорвали силовики
Сегодня в 16:41

Российская хип-хоп-группа «Каста» предложила поклонникам встречаться в новом формате — тайных небольших концертов. Об этом музыканты написали у себя в соцсетях.

«Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, бронируйте себе небольшое место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. И не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — заявили артисты.

В России концерты пока проходят без одного из участников «Касты» Шыма. Он уехал из страны после начала военной операции на Украине и сказал, что вернется, «когда закончится путинизм».

«Каста» неоднократно высказывались против российской спецоперации. С конца февраля концерты группы стали отменяться по всей России. Шым говорил, что их выступлениям противодействует администрация президента.

«Организаторам площадок звонят за день до концерта и говорят, что все нужно отменить. Лучше бы это делали еще на начальном этапе, тогда люди бы не теряли деньги. Отменяли по всей стране», — отмечал он в интервью белорусскому изданию «Зеркало».

«Фонтанка» писала, что коллектив внесли в негласный список музыкантов, чьи выступления в России сочли нежелательными. По словам участников «Касты», всего в черном списке около 40 артистов, и они считают, что в хорошей компании.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение