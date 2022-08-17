«Каста» предложила поклонникам организовывать тайные концерты. Чтобы их не сорвали силовики

Российская хип-хоп-группа «Каста» предложила поклонникам встречаться в новом формате — тайных небольших концертов. Об этом музыканты написали у себя в соцсетях.

«Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, бронируйте себе небольшое место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. И не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — заявили артисты.

В России концерты пока проходят без одного из участников «Касты» Шыма. Он уехал из страны после начала военной операции на Украине и сказал, что вернется, «когда закончится путинизм».

«Каста» неоднократно высказывались против российской спецоперации. С конца февраля концерты группы стали отменяться по всей России. Шым говорил, что их выступлениям противодействует администрация президента.

«Организаторам площадок звонят за день до концерта и говорят, что все нужно отменить. Лучше бы это делали еще на начальном этапе, тогда люди бы не теряли деньги. Отменяли по всей стране», — отмечал он в интервью белорусскому изданию «Зеркало».

«Фонтанка» писала, что коллектив внесли в негласный список музыкантов, чьи выступления в России сочли нежелательными. По словам участников «Касты», всего в черном списке около 40 артистов, и они считают, что в хорошей компании.