Рэпер Снуп Догг запустил линейку сухих завтраков Snoop Loopz

Американский рэпер Снуп Догг начал выпускать сухие завтраки под брендом Snoop Loopz. Линейку разработали совместно с компанией Broadus Foods. Об этом сообщил в инстаграме* партнер Снуп Догга рэпер Мастер Пи.

По его словам, Снуп Догг запустил в производство безглютеновые кукурузные колечки с ягодным вкусом. Помимо них, в упаковке Snoop Loopz можно найти зефир маршмеллоу — его, как отмечает Мастер Пи, в коробке больше, чем у конкурентов.

Предполагается, что продукция Снуп Догга будет соперничать на рынке с сухими завтраками Froot Loops от Kellogg. Компания также выпускает разноцветные кукурузные колечки с маршмеллоу.

Snoop Loopz — это не первая попытка Снуп Догга и Мастера Пи выпускать продукты для завтрака. Ранее артисты уже представляли бренд Momma Snoop. Под ним начали продавать овсянку, крупы, смеси для блинчиков и кленовый сироп.

Broadus Foods отмечает, что проект Snoop Loopz будет благотворительным. Процент от каждой покупки переведут в помощь нуждающимся, в том числе — подопечным организации Door of Hope, помогающей бездомным семьям.

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