В Подмосковье мужчина пожаловался сам на себя за дискредитацию армии

Житель подмосковного города Красногорска Павел Протасов обратился в полицию с жалобой на самого себя. Он заявил, что дискредитировал российскую армию, когда был пьян. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

29-летний мужчина признался, что разрисовал стену дома на Волоколамском шоссе с помощью баллончиков с краской синего и желтого цветов. Протасов написал на стене пацифистский лозунг.

По словам Протасова, во время создания граффити он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчина протрезвел, он осознал, что натворил, и решил сообщить о своем преступлении в полицию.

Протасов попросил привлечь его к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. На него составили протокол по соответствующей статье. Теперь мужчину ожидает суд и, вероятно, штраф.

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