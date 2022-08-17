Умер основатель клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт

В Вашингтоне в возрасте 52 лет умер инвестор и бывший совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вдову Алену Рапопорт.

«К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы. <…> Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», — сказала она.

Вдова бизнесмена не назвала причину смерти, отметив, что в настоящее время идет расследование.

Ранее журналистка Юния Пугачева сообщила в своем телеграм-канале, что бизнесмен покончил с собой, а перед этим выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Кроме того, по ее словам, ранее от Рапопорта ушла его жена.

Вдова заявила, что эта информация не соответствует действительности. «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода не было», — подчеркнула она.

Дэн Рапопорт родился в Латвии в 1970 году, затем в 1980-м его семья эмигрировала в США после получения политического убежища. В 90-х он перебрался в Россию, где стал инвестиционным банкиром. В 2007 году Рапопорт вместе с партнером Домиником Гуалтиери открыл в Москве клуб Soho Rooms. Это заведение долгое время оставалось последним образцом популярного в нулевые жанра гламурного клуба с фейсконтролем на входе, моделями и бизнесменами внутри.

В январе 2017 года в Москве погиб один из партнеров Soho Rooms Сергей Ткаченко (Сергей Jeff). Его тело было найдено на козырьке одного из многоэтажных домов в центре столицы.