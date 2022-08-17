Skullcrusher выпустила два новых трека c грядущего альбома «Quiet the Room»

Проект американской исполнительницы Хелен Баллентайн Skullcrusher опубликовал два новых трека с грядущего альбома «Quiet the Room» — они названы идентично с заглавием пластинки: «Quiet the Room» и «They Quiet the Room».

Первый — нежный и временами тревожный фортепианный эмбиент, второй — акустическая баллада с обилием реверберации, напоминающая предыдущий сингл певицы «Whatever Fits Together».

Режиссером видео на обе композиции стала Силкен Вайнберг из Лос-Анджелеса — она уже работала с Баллентайн над клипами на тот же «Whatever Fits Together», «Trace», «Storm in Summer» и другими.

Пластинка «Quiet the Room» увидит свет 14 октября. Пока на счету Skullcrusher только два мини-альбома: одноименный с названием проекта, вышедший в 2020-м, а также EP «Storm in Summer» — он увидел свет через год после дебютной записи.