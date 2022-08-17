Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в третьих странах

Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. Слова министра передает «Интерфакс».

Его ведомство и эстонское Министерство внутренних дел подготовят предложения по этому вопросу на следующей неделе, с 22 по 28 августа.

По словам Рейнсалу, инициатива не противоречит законам ЕС. В качестве примера он привел пандемию COVID-19, когда страны содружества закрыли въезд для граждан других государств Европейского союза и Шенгенскую зону.

С 18 августа Эстония закроет въезд для россиян с шенгенскими визами, которые выдала сама республика.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет на погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то с <…> четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», — заявили в пресс-службе эстонского правительства.

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