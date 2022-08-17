Служителя «Храма Летающего макаронного монстра» арестовали по делу о фейках

Советский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 10 октября служителя местного «Храма Летающего макаронного монстра» Алексея Оношкина. Об этом пишет проект «Забрало» — интересы пастафарианина представляет адвокат проекта Кристина Тюрина.

Против Оношкина возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК («фейки об армии с разжиганием ненависти»). Ему может грозить от 3 млн рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.

Официальная причина возбуждения дела не уточняется. Однако, как предполагает «Забрало», послужить этим мог пост Оношкина в его соцсетях об обстреле драмтеатра в Мариуполе.

По данным проекта «7×7», Алексей Оношкин — блогер, политический активист и священник «Храма Летающего макаронного монстра». В июне 2022 года, отмечает проект, его принудительно положили в психбольницу, так как неизвестный сообщил о его склонности к суициду.