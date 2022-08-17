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Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Сегодня в 13:39

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не намерена аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы. Его слова передает ТАСС.

Республика также не будет вводить ограничения на выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, въезжающих на финскую территорию по семейным обстоятельствам.

Вчера, 16 августа, Хаависто сообщил, что Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

Страна ежедневно рассматривает около 1000 заявок на визы из России. Исходя из утвержденной цифры, в будущем Финляндия будет обрабатывать порядка 100 заявок на турвизы в день.

Приоритет МИД республики будет отдавать заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на уровне Евросоюза. Пекка Хаависто поддержал такую позицию.

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