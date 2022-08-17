«Сбер» запустил акцию для помощи родителям при подготовке детей к школе

«Сбер» запустил акцию «Скоро в школу», которая должна помочь родителям собрать детей к новому учебному году с минимальными затратами времени, сил и денег. Об этом «Афише Daily» рассказали представители банка.

На маркетплейсах «СберМегаМаркет» и «СберМаркет» появились специальные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школы. Кроме того, «Сбер» расширил программу лояльности и запустил новые бонусы для родителей, которые хотят сэкономить.

За первую покупку из подборок в категории «Школьные товары» «Сбер» начислит до 30% бонусов по программе «СберСпасибо». Их сразу же можно потратить на «СберМегаМаркете» и получить дополнительные скидки. А на «СберМаркете» можно будет оплатить до 35% заказа бонусами.

Полный список специальных предложений «Сбера» для родителей школьников можно найти на официальном сайте программы. Там же можно бесплатно оформить детскую и молодежную карты, получить онлайн-консультации врачей, оформить образовательный кредит по специальной ставке и узнать, какие детские пособия вам положены.

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