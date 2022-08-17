Норвежский электронный дуэт Röyksopp, попарно выкладывающий синглы с грядущего альбома «Profound Mysteries II», опубликовал еще два новых трека — «Oh, Lover» и «Therapy»

Вокал в первой песне принадлежит исполнительнице Сузанне Суннфер, она также из Норвегии. Музыканты уже несколько раз работали вместе, например над треком «Running to the Sea» (альбом «The Inevitable End», 2014), внеальбомным синглом «Never Ever» (2016) и композицией «If You Want Me» (первая часть «Profound Mysteries», 2022).

Второй трек еще не появился на музыкальных площадках, но вышел в качестве звуковой дорожки к короткометражной ленте датского режиссера Еппе Ренде, которую он снял в сотрудничестве с участниками группы.

Пластинка «Profound Mysteries II» увидит свет 19 августа. В нее войдут еще несколько ранее выложенных парами синглов. Среди них — «Unity» и «Sorry», «Let’s Get It Right» и «Control».

Среди тем, которые группа будет исследовать в рамках этой работы, участник дуэта Свен Берге назвал «любовь и потерю, отчаяние и примирение». Он также пообещал, что альбом будет наполнен отсылками к вдохновлявшим Röyksopp музыкантам и явлениям. Среди таковых он перечислил Depeche Mode и Kraftwerk, итало-диско и британский рейв 1990-х.

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