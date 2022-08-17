Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл продажу билетов на события в Петербурге

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открыл продажу билетов на события в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Гастроли проекта пройдут 30 сентября и 1 октября. Спектакль «Материя» и программа танцевальных перформансов будут показаны в пространстве «Севкабель-порта».

В работе над спектаклем примут участие восемь хореографов Context. Среди них — Константин Кейхель, Эрнест Нургали, Ольга Лабовкина, Константин Семенов, Ольга Васильева, Ольга Тимошенко, Андрей Меркурьев и Владимир Варнава​​.

В программе танцевальных перформансов будут представлены работы таких хореографов, как Елизавета и Мария Жуковы, Лилия Бурдинская, Александр Фролов, Андрей Короленко и Анна Щеклеина. Перформансы будут объединены темой «Жизнь человека».

В 2022 году фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет уже в десятый раз. Его мероприятия состоятся с 23 сентября по 11 декабря в Москве, Петербурге и Петрозаводске. Узнать подробнее и приобрести на них билеты можно на «Афише».