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«Звери» выступят с большим концертом в Москве
Сегодня в 11:54

20 августа стартует юбилейный тур группы «Звери» в честь 20-летия коллектива. Первым станет выступление на стадионе «Открытие-арена» в Москве.

«За два десятилетия „Звери“ закрепились на сцене как группа, объединяющая поколения. Неизменно искренняя музыка и яркая живая подача возвращаются единой энергией тысяч голосов, вторящих любимым песням. Эти эмоции стоит пережить лично! Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню „Для тебя“. Первые ее слушатели за это время успели вырастить детей и теперь приходят на стадионы вместе с ними», — говорится в релизе концерта.

Старт — 20 августа в 19.00. Билеты можно купить по ссылке.

«Звери» — российская рок-группа, созданная Романом Билыком (он же Рома Зверь) в 2001 году. Помимо самого артиста среди участников коллектива на данный момент числятся Вячеслав Зарубов, Кирилл Афонин, Герман Осипов, Валентин Тарасов.

За эти годы группы 9 раз побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» на премии «Муз-ТВ», трижды становилась лауреатом премии «MTV Россия», собирала полные стадионы в России и за рубежом. Среди хитов музыкантов: «Все, что тебя касается», «До скорой встречи», «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты».

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