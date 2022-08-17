WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows

У мессенджера WhatsApp появилось полноценное приложение для операционной системы Windows. Компания объявила о релизе в официальном блоге.

Новая версия доступна для скачивания в магазине Microsoft (основное требование — 10-я версия Windows или новее). В предыдущей в качестве основы использовался веб-интерфейс WhatsApp и соответствующий функционал.

Теперь для работы не требуется синхронизация с мессенджером на смартфоне пользователя — обновленное приложение работает в том числе когда подключенное устройство находится не в сети.

Разработчики сообщили, что приложение для macOS сейчас находится на стадии бета-тестирования: доступную версию можно загрузить на сайте Apple. Разработчики не сообщают, когда состоится полноценный релиз.

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