Feduk выпустил трек «Стильный ай»

Feduk выпустил новый сингл под названием «Стильный ай». Он войдет в новый альбом музыканта «В тон улицам», релиз которого запланирован на сентябрь.

Мы не можем дать ссылку на песню, так как в ней есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете послушать «Стильный ай» на всех площадках.

Премьера песни состоится в первом выпуске третьего сезона шоу Насти Ивлеевой «AgentShow».

«„Стильный ай“ выпрыгнул из копилки с треками так же, как „Бэнгер“ с „Йай“. Настя позвала меня зачитать трек, я просто не сомневаясь подумал, что это должен быть именно он, совсем случайно, ну и пришлось его первым вам засветить», — рассказал Feduk.

По словам музыканта, изначально трек писался под грайм-бит и текста было слишком много, но затем было решено оставить только две строчки припева и записать новый куплет.

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