МИД: наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию вырос в несколько раз при талибах

С момента прихода движения «Талибан»* к власти в Афганистане поток наркотических средств по «северному маршруту» из страны в Центральную Азию значительно вырос. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимира Тарабрина.

По его словам, талибы заявили о планах бороться с наркотиками. 3 апреля 2022 года власти обнародовали запрет на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков.

«Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по северному маршруту», — сказал Тарабрин.

Он отметил, что в Таджикистане, например, в первом квартале 2022-го было изъято в 14,5 раз больше афганских наркотиков, чем в этот же период годом ранее.

«По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане в 2021 году произведено около 6800 тонн в опийном эквиваленте, объем наркодоходов достиг 14% ВВП страны», — добавил Владимир Тарабрин.

15 августа 2021 года боевики движения «Талибан» объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Им потребовались на это считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Уже в начале сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.