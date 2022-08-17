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Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100
Сегодня в 10:46

Канадский рэпер Дрейк благодаря совместному с DJ Khaled и Lil Baby треку «Staying Alive» стал музыкантом с наибольшим количеством синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100 — теперь у него их 30. Об этом сообщает Billboard.

Так хип-хоп-исполнитель побил рекорд The Beatles — у британской группы таких композиций было 29. Первой песней Дрейка, попавшей в Hot 100, стал его второй в карьере сингл «Best I Ever Had». Он вышел в 2009-м и занял вторую позицию.

У рэпера есть татуировка с шагающей по Эбби-Роуд ливерпульской четверкой и собственным изображением — он идет впереди участников квартета. Она появилась на теле Дрейка, когда он побил несколько рекордов The Beatles, включая число хитов в первой десятке Billboard. Тогда к тату многие в сети отнеслись отрицательно.

В июне 2022-го Дрейк стал пятым в истории музыкантом, чьи альбомы более 10 раз занимали первую строчку Billboard 200, — он обошел Эминема, Канье Уэста, Барбру Стрейзанд и Брюса Спрингстина. The Beatles он тогда уступил: они занимали первое место 19 раз.

В мае 2021 года он стал артистом десятилетия по версии Billboard. Дрейк — единственный сольный музыкант, который в сумме провел более 50 недель на первом месте чарта.

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