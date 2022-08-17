«Коммерсант»: в первом полугодии 2022-го импорт смартфонов в Россию сократился почти на 40%

За первые шесть месяцев 2022 года импорт смартфонов в Россию сократился на 38%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные производителя электроники и ИТ-решений GS Group.

По информации компании, импорт недорогих смартфонов (до 10 тыс. р.) снизился на 56%, до 2,7 млн единиц. Импорт смартфонов со средней ценой (10–30 тыс. р.) упал на 24%, до 5,5 млн штук, дорогих устройств — на 38%, до 1,6 млн штук.

В первой половине года производители столкнулись с нарушением логистических цепочек, поэтому в стране фиксировалось снижение поставок всех смартфонов.

Сейчас ситуация стабилизируется, сообщили в «Мегафоне». Говоря о сокращении импорта бюджетных устройств, в МТС отметили, что их продажи за шесть месяцев упали на 34%.

Резкое уменьшение числа устройств нижней ценовой категории связано с уходом из России компании Samsung (она занимала порядка 30% сегмента) и сокращением почти на 50% поставок недорогих моделей Xiaomi и Realme, сообщили в GS Group.

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