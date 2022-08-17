Совместный трек Граймс и The Weeknd увидит свет в августе

Канадская певица Клэр Элис Буше, известная как Граймс, дала интервью печатной версии китайского Vogue, где анонсировала выход совместного трека с The Weeknd летом 2022 года.

Официально материал не был опубликован онлайн: скан части интервью выложил пользователь твиттера XoChart — это фан-аккаунт The Weeknd, публикующий сводки из чартов и другую информацию об исполнителе.

Факт публикации материала исполнительница подтвердила в своем аккаунте Grimezsz, также она попала на обложку нового номера.

Граймс впервые рассказала о совместном треке в конце декабря 2021 года — тогда певица сообщала, что он получит название «Sci Fi». Ранее музыканты не работали вместе.

© XoChart/Twitter. Скан: Vogue China

О точной дате выхода композиции пока не сообщается. Также неизвестно, попадет ли трек в грядущий альбом исполнительницы «Book 1» — его выход намечен на 2022 год.

Последние к текущему моменту синглы певицы «Player of Games» (аж с двумя версиями клипа) и «Shinigami Eyes» увидели свет больше полугода назад, а альбом «Miss Anthropocene» — в феврале 2020-го. Еще спустя 11 месяцев был выпущен сборник ремиксов на песни с пластинки.

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