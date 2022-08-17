Исследование: 25% родителей поддерживают идею инклюзивного образования

25% опрошенных холдингом VK родителей поддерживают инклюзивную модель обучения, в рамках которой их дети обучались бы вместе с детьми с особенностями развития — при этом для последних создавались бы специальные условия. Результаты исследования публикуют «Ведомости».

18% родителей высказались против инклюзивного обучения, 44% относятся к нему нейтрально. Остальные затруднились ответить. «Полученные данные говорят о том, что у родителей по-прежнему мало реального опыта по вопросам инклюзивного обучения», — отметили авторы исследования.

16% респондентов рассказали, что в их классе учится ребенок или дети с задержкой развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна или другими особенностями.

У детей примерно пятой части (18%) опрошенных есть проблемы с коммуникацией, концентрацией внимания и памятью, опорно-двигательным аппаратом.

75% сообщили, в что в их классе не обучаются дети с особенностями. 40% родителей не смогли оценить, готова ли их школа к обучению таких детей. Больше трети (37%) считают, что в школе недостаточно условий для инклюзивного обучения. Исследование проводилось онлайн среди 6900 родителей

Также были опрошены учителя. 63% респондентов заявили, что имеют опыт работы с детьми со специальными потребностями.

27% учителей считают, что инклюзивное обучение положительно отражается на учебном процессе. Остальные затруднились ответить или убеждены, что оно на учебу не влияет. В этом опросе принял участие 6161 учитель.

В августе 2021 года ВЦИОМ, фонд «Обнаженные сердца» и ассоциация «Аутизм-Регионы» провели исследование об отношении россиян к инклюзивному образованию. 66% высказались о нем положительно.

Об отрицательном отношении заявили 16% респондентов, о нейтральном — 13%. 59% респондентов впервые услышали термин «инклюзивное образование» от интервьюера ВЦИОМ.

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