Реклама
Новости
Осенью Госдума обсудит запрет пропаганды нетрадиционных ценностей и введение уголовного наказания
10:37
Исследование: 25% родителей поддерживают идею инклюзивного образования
10:09
Марк Уолберг сыграет главную роль в новой комедии от Apple
09:05
На редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о дискредитации ВС
08:47
Вышел трейлер «Божьих созданий». В нем Эмили Уотсон предстает в образе матери, лгущей ради сына
01:47
«Я не знал, что такое зеркало»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Сидни Пуатье
00:57
Роберт Де Ниро сыграет в фильме Барри Левинсона «Мудрые парни»
00:12
Artem Beliaikin/Unsplash
Из украинской школьной программы исключили русский язык и литературу
вчера в 23:35
Депутат Госдумы попросит Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram*
вчера в 22:59
Weta Workshop выпустит игру по мотивам «Властелина Колец»
вчера в 21:48
Decathlon распродает оставшиеся в России товары на Ozon
вчера в 21:45
Американские туристы рассказали, что их больше всего удивляет в Европе
вчера в 20:58
Шевчука оштрафовали за дискредитацию ВС, Ozon открыл новый склад и другие новости дня
вчера в 20:20
Дайджест
Латвия будет продлевать временный ВНЖ россиянам только в редких случаях
вчера в 20:17
Ozon открыл новый склад в Подмосковье
вчера в 19:27
Элизабет Бэнкс просит Сигурни Уивер сделать ей аборт в трейлере «Звоните Джейн»
вчера в 19:23
Эзра Миллер признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он начал лечение
вчера в 18:27
Масло Черного Тмина выступит с первым за несколько лет сольным концертом
вчера в 18:20
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Бандит» с Мелом Гибсоном и Джошем Дюамелем
вчера в 17:59
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
вчера в 17:45
Исследование: 25% родителей поддерживают идею инклюзивного образования
Сегодня в 07:09

25% опрошенных холдингом VK родителей поддерживают инклюзивную модель обучения, в рамках которой их дети обучались бы вместе с детьми с особенностями развития — при этом для последних создавались бы специальные условия. Результаты исследования публикуют «Ведомости».

18% родителей высказались против инклюзивного обучения, 44% относятся к нему нейтрально. Остальные затруднились ответить. «Полученные данные говорят о том, что у родителей по-прежнему мало реального опыта по вопросам инклюзивного обучения», — отметили авторы исследования.

16% респондентов рассказали, что в их классе учится ребенок или дети с задержкой развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна или другими особенностями.

У детей примерно пятой части (18%) опрошенных есть проблемы с коммуникацией, концентрацией внимания и памятью, опорно-двигательным аппаратом.

75% сообщили, в что в их классе не обучаются дети с особенностями. 40% родителей не смогли оценить, готова ли их школа к обучению таких детей. Больше трети (37%) считают, что в школе недостаточно условий для инклюзивного обучения. Исследование проводилось онлайн среди 6900 родителей

Также были опрошены учителя. 63% респондентов заявили, что имеют опыт работы с детьми со специальными потребностями.

27% учителей считают, что инклюзивное обучение положительно отражается на учебном процессе. Остальные затруднились ответить или убеждены, что оно на учебу не влияет. В этом опросе принял участие 6161 учитель.

В августе 2021 года ВЦИОМ, фонд «Обнаженные сердца» и ассоциация «Аутизм-Регионы» провели исследование об отношении россиян к инклюзивному образованию. 66% высказались о нем положительно.

Об отрицательном отношении заявили 16% респондентов, о нейтральном — 13%. 59% респондентов впервые услышали термин «инклюзивное образование» от интервьюера ВЦИОМ.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
ВЦИОМ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение