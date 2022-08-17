Марк Уолберг сыграет главную роль в новой комедии от Apple

Марк Уолберг назначен исполнителем главной роли в новой комедии «The Family Plan» («Семейный план»), которую совместно производят студии Apple Original Films и Skydance Media. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером выступит Саймон Селлан Джоунс («Клондайк», «Джессика Джонс», «Подпольная империя»). Не так давно Уолберг уже работал с Джоунсом над «Королем Артуром», который пока находится на стадии постпродакшена и даже не имеет даты выхода.

Сценарий написал Дэвид Коггшолл. По сюжету отец из небольшого города, который вынужден отправиться в бега вместе со своей семьей, когда прошлое начинает его догонять.

Уолберг также выступит продюсером комедии вместе со Стивеном Левинсоном из Municipal Pictures, а также Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Доном Грейнджером из Skydance.