Реклама
Новости
Роберт Де Ниро сыграет в фильме Барри Левинсона «Мудрые парни»
00:12
Из украинской школьной программы исключили русский язык и литературу
вчера в 23:35
Депутат Госдумы попросит Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram*
вчера в 22:59
Умер режиссер Вольфганг Петерсен — автор «Трои» и «Бесконечной истории»
вчера в 22:55
Weta Workshop выпустит игру по мотивам «Властелина колец»
вчера в 21:48
Decathlon распродает оставшиеся в России товары на Ozon
вчера в 21:45
Американские туристы рассказали, что их больше всего удивляет в Европе
вчера в 20:58
Шевчука оштрафовали за дискредитацию ВС, Ozon открыл новый склад и другие новости дня
вчера в 20:20
Дайджест
Латвия будет продлевать временный ВНЖ россиянам только в редких случаях
вчера в 20:17
Ozon открыл новый склад в Подмосковье
вчера в 19:27
Элизабет Бэнкс просит Сигурни Уивер сделать ей аборт в трейлере «Звоните Джейн»
вчера в 19:23
Эзра Миллер признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он начал лечение
вчера в 18:27
Масло Черного Тмина выступит с первым за несколько лет сольным концертом
вчера в 18:20
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Бандит» с Мелом Гибсоном и Джошем Дюамелем
вчера в 17:59
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
вчера в 17:45
На фестивале Motherland выступят «Аффинаж», PALC и «Комсомольск»
вчера в 17:20
Мессенджер Signal сообщил об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей
вчера в 17:20
Полиция задержала расследователя «Московского комсомольца» Льва Сперанского
вчера в 17:08
Kārlis Dambrāns/Flickr
Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам
вчера в 17:07
ВЦИОМ: для комфортной жизни россияне хотят пенсию в размере 40 тыс. рублей. Сейчас в 2,3 раза меньше
вчера в 16:26
Роберт Де Ниро сыграет в фильме Барри Левинсона «Мудрые парни»
Сегодня в 21:12

Американский актер Роберт Де Ниро, известный по фильмам «Таксист», «Охотник на оленей» и «Бешеный бык», снимется в новом проекте. Он будет называться «Мудрые парни» («Wise Guys»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Барри Левинсон — автор «Забегаловки», «Авалона», «Игрушек», «Сферы» и «Человека года». Он ранее уже работал с Де Ниро над лентами «Лжец, Великий и Ужасный», «Однажды в Голливуде», «Спящие» и «Плутовство».

Пятая совместная картина кинематографистов расскажет о противостоянии двух итало-американских мафиозных кланов и их лидеров — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Де Ниро, по информации издания, сыграет обе ключевые роли.

Сценарий «Мудрых парней» написал номинант на премию «Оскар» Николас Пиледжи. Его авторству принадлежит книга 1985 года «Мудрый парень: жизни в мафиозной семье», на которой был основан фильм Мартина Скорсезе «Славные парни».

Как подчеркивает Deadline, между сюжетами «Мудрых парней» и «Славных парней» не будет никакой связи. Тем не менее, проекты объединяет участие в них Пиледжи и Де Ниро, а также продюсера Ирвина Винклера.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Роберт де НироБарри ЛевинсонМартин Скорсезе
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение