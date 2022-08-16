Роберт Де Ниро сыграет в фильме Барри Левинсона «Мудрые парни»

Американский актер Роберт Де Ниро, известный по фильмам «Таксист», «Охотник на оленей» и «Бешеный бык», снимется в новом проекте. Он будет называться «Мудрые парни» («Wise Guys»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Барри Левинсон — автор «Забегаловки», «Авалона», «Игрушек», «Сферы» и «Человека года». Он ранее уже работал с Де Ниро над лентами «Лжец, Великий и Ужасный», «Однажды в Голливуде», «Спящие» и «Плутовство».

Пятая совместная картина кинематографистов расскажет о противостоянии двух итало-американских мафиозных кланов и их лидеров — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Де Ниро, по информации издания, сыграет обе ключевые роли.

Сценарий «Мудрых парней» написал номинант на премию «Оскар» Николас Пиледжи. Его авторству принадлежит книга 1985 года «Мудрый парень: жизни в мафиозной семье», на которой был основан фильм Мартина Скорсезе «Славные парни».

Как подчеркивает Deadline, между сюжетами «Мудрых парней» и «Славных парней» не будет никакой связи. Тем не менее, проекты объединяет участие в них Пиледжи и Де Ниро, а также продюсера Ирвина Винклера.