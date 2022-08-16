Депутат Госдумы попросит Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram*

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил о планах обратиться к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Instagram*. Об этом сообщается на сайте партии «Новые люди».

«Рекламный рынок малого и среднего бизнеса на 100% концентрировался в Instagram. По экспертным оценкам, в прошлом году он оценивался от 12 до 15 млрд рублей. В 2020 году — в 18 млрд рублей. Это был один из немногих способов для продвижения своего товара и услуг малому и среднему бизнесу», — сказал Демин.

Он добавил, что из‑за блокировки соцсети доходы российских блогеров сильно сократились. Кроме того, вице-президент Meta, владеющей Instagram, принес извинения за антироссийскую пропаганду и призывы к насилию на платформе и заявил, что такой контент теперь лучше модерируется и удаляется.

«Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, если ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», — отметил Александр Демин.

Instagram был заблокирован после того, как суд Москвы признал признании Meta экстремистской организацией, а деятельность ее сервисов фейсбука* и инстаграма (но не вотсапа) в России запретили.

Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры: которая требовала признать Meta экстремистской из‑за того, что компания временно разрешила пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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