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Weta Workshop выпустит игру по мотивам «Властелина колец»
Сегодня в 18:48

Новозеландская компания Weta Workshop, известная созданием реквизита для кинофраншизы «Властелин колец», выпустит игру по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщил Collider.

Разработка игры, судя по всему, велась уже в течение некоторого времени. По информации издания, проект будет основан не на фильмах Питера Джексона, а именно на книгах.

В 2014 году Weta Workshop специально открыла подразделение по созданию видеоигр. При работе над будущей игрой компания сотрудничала с Private Division — дочерней компанией Take-Two Interactive, выпустившей The Outer Worlds.

«Для меня большая честь создать новую игру, действие которой разворачивается в Средиземье, особенно ту, которая так отличается от того, что что фанаты играли ранее. Мы и сами фанаты, так что мы в восторге, что геймеры смогут исследовать Средиземье так, как никогда раньше, и познакомиться с магией „Властелина колец“», — сказала глава интерактивного отдела Weta Workshop Эми Волкен.

Предполагается, что игра будет выпущена в 2024 году. Ее официальное название пока держится в секрете.

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