Латвия будет продлевать временный ВНЖ россиянам только в редких случаях

Латвия намерена продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России только в редких случаях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Латвийское правительство, по словам политика, в ближайшие дни примет новые ограничения. Они коснутся и правил оформления постоянного вида на жительство. В частности, супруги граждан Латвии должны будут сдавать экзамены по латвийскому языку для получения документов.

Кариньш отметил, что виды на жительство уже практически не выдаются россиянам. Также Латвия отказывает гражданам России в оформлении виз, их можно получить только в исключительных случаях.

После начала российской спецоперации на территории Украины Латвия аннулировала почти 1000 видов на жительство, выданных гражданам России и Беларуси. Президент страны призывал аннулировать ВНЖ всех россиян, которые поддерживают спецоперацию. Глава МИД Латвии же утверждал, что получившим российское гражданство латвийцам перестанут выдавать вид на жительство.