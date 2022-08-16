Масло Черного Тмина выступит с первым за несколько лет сольным концертом

21 августа рэпер Айдын Нуралин, более известный под псевдонимом Масло Черного Тмина, даст свой первый сольный концерт за несколько лет.

«МЧТ — это треки, которые сносят тебя звуковой волной, голос, растворяющийся в шумах и эффектах, и абстрактные образы, не привязанные к времени и месту. Это наслаждение в чистом виде», — говорится в релизе ивента.