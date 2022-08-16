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Американские туристы рассказали, что их больше всего удивляет в Европе
Сегодня в 17:58

Пользователь Reddit под ником u/Mark-Zuckerberg- спросил у американцев, что самое странное они видели в Европе. За три дня тред набрал более 9400 комментариев.

Мы собрали самые интересные ответы. Оказалось, что одних удивляет устройство системы здравоохранения, а других туалеты и метрическая система.

«Съемные квартиры в Германии часто сдаются без меблированной кухни: холодильника, плиты, раковины, шкафов. Поскольку все это почти всегда предоставляется в съемных квартирах в США, для меня, американца, рассматривающего жилье в Германии, было шоком, что мне придется покупать и устанавливать эти вещи», — u/AmbitiousPeanut.

«В США каждый унитаз, с которым я сталкивался, имеет рычаг смыва слева от бачка или (в общественных туалетах) сенсор или кнопку сверху. В Европе он имеет другой механизм смыва. И всегда разный: ножные педали, краны, ручки, вещи, прикрепленные к раковине. Однажды я застрял в ванной на 20 минут, пытаясь понять, как спустить воду в туалете, оказалось, что с помощью шкива на другом конце комнаты», — u/Yellowbug2001.

«На вокзале в Италии я никак не мог найти, как спустить воду в туалете. В конце концов я потянул за веревочку, спускающуюся с потолка, и подумал, что это странно. Внезапно 10 агентов службы безопасности вбежали в гостиную, спрашивая, почему кто‑то потянул за аварийный шнур безопасности», — u/TheNextFreud.

© gifer.com

«Какое все вокруг старое. Старые здания, машины, которые выглядят старыми, но, возможно, совсем новые. Дома в Англии непосредственно примыкают друг к другу, без единого промежутка. Безумие» u/HowardHouseWrestling.

«Смотря в каких странах. Мне всегда казалось странным, что во многих из них объятия считают более интимными, чем поцелуй в щеку», — u/LadyValenciaLA.

© gifer.com

«Поезда ходят в каждый крупный город», — u/CoolIceCreamCone.

«Самое странное, что я обнаружила в Копенгагене, это то, что когда мы пытались пойти поесть около 21.00, почти везде было закрыто. Мы находились в оживленной части города, но нам потребовалось невероятно много времени, чтобы найти место, открытое допоздна. Я не живу в огромном городе, но я могу бросить камень из своего дома, и он отскочит от полудюжины мест, открытых до полуночи или позже», — u/Ginger_Chick.

«Мне понадобилась небольшая операция всего через несколько месяцев после переезда из США в Данию. Единственные деньги, которые я потратил на всю операцию, были эквивалентны 10 долларам на обезболивающие и слабительные в аптеке. Уровень обслуживания от начала до конца был таким же хорошим или даже лучше, чем в США. Американские системы здравоохранения, трудоустройства, транспорта и так далее теперь кажутся мне варварскими, и я никогда больше не хочу там жить», — u/anon83479953.

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«Что вы используете метрическую систему. Что у вас в ней есть смысл, а у нас нет. Возможно, мы не используем ее назло», — u/Forward-Shower-3250.

«Высококачественная еда по низким ценам. Во многих европейских странах вы можете недорого поесть вкусную, здоровую пищу. В США более здоровая и качественная еда часто самая дорогая», — u/adam4little.

«Насколько все близко друг к другу, небольшая поездка у вас, а за поездку длиной в 5 часов в моем родном штате (Техас) можно почти не продвинуться вперед», — u/Leeus123.

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