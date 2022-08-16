На фестивале Motherland выступят «Аффинаж», PALC и «Комсомольск»

20 августа на двух сценах клуба «Урбан» состоится один из крупнейших московских фестивалей инди-сцены Motherland. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На двух сценах клуба выступят PALC и «Комсомольск» с новыми треками, «Аффинаж», а также более 10 молодых музыкантов. В числе последних — «Стереополина», «Наша Таня», «Твин Пикс», «Привет», «Грушевый сидр», «Промышленный проезд», «Синий цвет», «Уколь» и Acid Racer.

«В этом году многие музыканты уехали, а фестивали отменились. Мы считаем, что одна из главных задач музыки — помогать в трудных ситуациях. Поэтому, несмотря на перенос большого летнего фестиваля Motherland Summer, мы все равно решили провести мероприятие в этом году», — рассказывают организаторы.

Фестиваль стартует 20 августа, в 15.00, в «Урбане» на территории дизайн-завода «Флакон». Билеты можно найти по ссылке.