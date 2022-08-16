Мессенджер Signal сообщил об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей. Это произошло из‑за взлома базы компании Twilio, проверяющей номера.

В Signal заверили, что взлом не затронул историю сообщений, список контактов, скрытую информацию о профилях и другие личные данные. Однако злоумышленники могли перерегистрировать учетную запись на свое устройство и отправлять и получать сообщения от ее имени.

«Среди 1900 номеров злоумышленник явно искал три, мы получили сообщение от одного из них, что его учетная запись была перерегистрирована», — добавили разработчики мессенджера.

Тех, кого затронул взлом, уведомили об этом. Их попросили повторно зарегистрироваться на своих устройствах.

Утечка в Twilio предоставила доступ к данным 125 ее клиентов, в том числе Signal. Мессенджером Signal, который позиционирует себя как защищенный, пользуется около 40 млн пользователей.