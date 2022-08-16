Полиция задержала расследователя «Московского комсомольца» Льва Сперанского

Полицейские пришли в квартиру журналиста-расследователя «Московского комсомольца» Льва Сперанского и задержали его, сообщает ТАСС. Мужчину доставили на допрос.

В телеграм-канале газеты, в которой работал Сперанский, выложили два видео с рассказом журналиста о происходящем. По его словам, у него изъяли флешку и телефон и собираются увезти на допрос как свидетеля. Официальные причины задержания пока не оглашали.

«Я уверен, этот визит связан с моей деятельностью. <…> Это все происки каких‑то иных личностей, возможно, героев каких‑то моих материалов, расследований», — сказал Сперанский. Силовики не разрешили ему связаться с адвокатами, сказал он.

Сперанский работает специальным корреспондентом «Московского комсомольца» и специализируется на криминале. Он писал об отравлении Скрипалей, убийстве сестрами Хачатурян отца и расстреле здания ФСБ на Лубянке. Среди его последних статей — задержания высокопоставленных сотрудников МВД в Петербурге и убийство в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

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