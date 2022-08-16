Еще один посмертный релиз MF Doom: куплет покойного рэпера появился в треке Sonnyjim и The Purist

Британские хип-хоп-музыканты Sonnyjim и The Purist опубликовали трек «Barz Simpson» с куплетом американского рэпера MF Doom, скончавшегося в 2020 году. В записи также принял участие Jay Electronica — артист, сравнимый по степени закрытости и загадочности с самим Думом.
Композицию можно послушать здесь. На обложке сингла — Барт Симпсон в металлической маске Дума. Stereogum пишет, что договоренность о куплете MF Doom была достигнута не с его наследниками, а еще при жизни исполнителя.
«Barz Simpson» попадет на пластинку Sonnyjim и The Purist «White Girl Wasted» — ее релиз намечен на 6 сентября.
В 2021 году вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom — он стал первым посмертным релизом рэпера.
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тегиГосдума