Еще один посмертный релиз MF Doom: куплет покойного рэпера появился в треке Sonnyjim и The Purist

Британские хип-хоп-музыканты Sonnyjim и The Purist опубликовали трек «Barz Simpson» с куплетом американского рэпера MF Doom, скончавшегося в 2020 году. В записи также принял участие Jay Electronica — артист, сравнимый по степени закрытости и загадочности с самим Думом.

Композицию можно послушать здесь. На обложке сингла — Барт Симпсон в металлической маске Дума. Stereogum пишет, что договоренность о куплете MF Doom была достигнута не с его наследниками, а еще при жизни исполнителя.