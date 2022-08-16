ВЦИОМ: для комфортной жизни россияне хотят пенсию в размере 40 тыс. рублей. Сейчас в 2,3 раза меньше

Пенсии в размере почти 40 тыс. рублей было бы достаточно для комфортной жизни россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ. Это в 2,3 раза больше, чем в реальности — в апреле средний размер пенсии составлял почти 16,9 тыс. рублей.