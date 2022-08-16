ВЦИОМ: для комфортной жизни россияне хотят пенсию в размере 40 тыс. рублей. Сейчас в 2,3 раза меньше

Пенсии в размере почти 40 тыс. рублей было бы достаточно для комфортной жизни россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ. Это в 2,3 раза больше, чем в реальности — в апреле средний размер пенсии составлял почти 16,9 тыс. рублей.
Размер желаемой пенсии разнится в зависимости от пола, места проживания и наличия образования.
- Мужчины хотят 43 908 рублей, женщины — 37 465.
- Пенсионеры с высшим образованием рассматривают пенсии в размере 44 тыс. и 43 тыс. рублей соответственно.
- Чем меньше размер населенного пункта, тем меньше ожидания. В Москве и Петербурге достойной пенсией считают 49 103 рубля, а в селах — 33 736.
57% опрошенных работающих россиян (62% мужчин и 52% женщин) рассчитывают на дополнительный источник дохода, когда будут на пенсии, остальные 37% на это не надеются, а еще 6% не смогли дать ответ. Но все же главным гарантом пенсионного обеспечения респонденты назвали государство — таких 64%.
ВЦИОМ отмечает, что среди материально обеспеченных граждан (таковых 30%) о роли государства говорят 54%, а опрошенные с низким уровнем дохода надеются на власти чаще — таких 73%.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении некоторых социальных выплат с 1 июня. С начала лета пенсия неработающим пенсионерам должна была вырасти на 10% и в среднем достигнуть 19 тыс. рублей.