Российская торговая площадка Wildberries вернула на сайт привычный логотип на латинице взамен появившегося вчера, 15 августа, лого «Ягодки».

В ответ на запрос «Афиши Daily» в пресс-службе платформы отметили, что появление «Ягодок» — часть маркетинговой акции «Черная пятница». «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия», — добавили в компании.

Роспатент, в свою очередь, сообщил: «За последнее время заявки на регистрацию товарного знака „Ягодки“ не подавались, в том числе и от ООО „Вайлдберриз“».

В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключала возможность смены названия компании на русскоязычное в ответ на реплику главы Минпромторга Дениса Мантурова о «засилье иностранных наименований» в рознице и промышленности.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — заявила Бакальчук.