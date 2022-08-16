«Интерфакс»: IKEA решила ликвидировать дочернюю компанию, управляющую магазинами в России

Зарегистрированная в Нидерландах компания Ingka Holding Europe B.V (головное юрлицо шведской сети IKEA) решила ликвидировать российское ООО «Икеа Дом», пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из собственной базы данных «Спарк-Интерфакс».

Российская дочерняя компания управляет магазинами IKEA в России. Они приостановили работу в начале марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране.

Часть российских сотрудников уволят, принадлежащие шведской компании торговые центры «Мега» продолжат работать. 27 июня стартовала закрытая офлайн-распродажа для сотрудников IKEA, а 5 июля продавать оставшиеся товары всем желающим начали онлайн.

Из‑за наплыва пользователей ретейлер не раз сообщал о перебоях в работе сайта и задержках в ходе распродажи. Она, как и было объявлено ранее, была прекращена 15 августа.

Магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Все заказы, сделанные до конца распродажи, будут выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

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