Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» останется около здания «ГЭС-2» на неопределенный срок

Скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера, установленная в середине августа 2021 года рядом со зданием дома культуры «ГЭС-2» в Москве, останется на своем месте на неопределенный срок, рассказали в фонде V-A-C. Заявление организации передает ТАСС.

В фонде уточнили, что период экспонирования работы не был обозначен изначально, — при этом сам формат предполагает регулярную ротацию произведений искусства.

Сейчас команда «ГЭС-2» сосредоточена на реорганизации проектов внутри выставочных помещений центра «в связи с изменением конфигурации программной деятельности дома культуры на последующие несколько лет».

«Прилегающая территория и спуск [к Москве-реке], безусловно, в фокусе внимания программной группы, однако сейчас — в большей степени с точки зрения событийных мероприятий», — добавили в V-A-C.

В конце августа 2021-го мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что спустя девять месяцев «Большая глина № 4» будет востребована в другом городе. Каком именно, градоначальник не уточнил.

«Большая глина № 4» — 12-метровая скульптура из алюминия, представляющая собой увеличенную копию комка глины. Работа вызвала неоднозначную реакцию у горожан. «Афиша Daily» рассказала о других объектах, созданных Урсом Фишером.

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