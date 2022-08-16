Warner Bros. Discovery уволит 14% штата HBO и HBO Max — это около 70 человек. Под сокращения попали отделы детского контента и реалити-шоу, передают Variety и Deadline.

Штаты и руководствующие посты подверглись реструктуризации, изменения затронули международную команду HBO Max, команды по закупкам и кастингу. В отделах HBO Max Originals по нон-фикшену и семейному контенту уволят даже руководителей, детский контент посчитали неоправданным вложением для HBO, а реалити-шоу и документалистику решили заменить контентом Discovery.

В меньшей степени перемены произойдут в штате художественного контента HBO и HBO Max. Отделы комедии HBO и HBO Max объединят, вероятно, потому, что они производят похожий контент.

Warner Bros. Discovery объявила запуск объединенного стриминга HBO Max и Discovery+ в США следующим летом. Разговоры, как можно назвать сервис, продолжаются, и среди вариантов есть «HBO Max» или даже просто «Max». В основном же обсуждение сосредоточено на узнаваемости бренда HBO на международном уровне.

Изменения в структуре связаны с желанием Warner Bros. Discovery сократить расходы примерно на 3 млрд долларов. В рамках этой программы уже отменена отснятая «Бэтгерл».