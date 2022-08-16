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Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под названием «Семья вместе»
Сегодня в 07:05

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», созданный компанией «Макдоналдс», продолжит работу в России под названием «Семья вместе». Соответствующее заявление появилось на странице организации во «ВКонтакте».

Учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: «Система ПБО», «ДВРП», «ГИД» и «СПП».

Генеральный директор благотворительной организации Екатерина Мыслицкая заявила, что реализация основных проектов фонда осуществляется в полном объеме: бесплатная семейная гостиница в Казани и «Семейные комнаты» при детских больницах в семи российских городах по-прежнему принимают родителей, чьи дети проходят лечение.

Помимо прочего, фонд продолжает работу над ранее намеченными проектами, включая строительство бесплатной семейной гостиницы в Москве.

Мыслицкая добавила: «Основной целью работы фонда является помощь семьям с тяжелобольными детьми: так, за прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 000 человек. В наших планах развивать проекты фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами, чтобы дети могли не разлучаться со своими родными и близкими во время лечения и семья могла быть вместе в этот сложный период их жизни».

Под названием «Дом Роналда Макдоналда» организация работала в России с 1995 года. Ее деятельность финансируется за счет пожертвований организаций и физлиц. «Фонд „Семья вместе“ — неправительственная и некоммерческая организация», — подчеркивается на официальном сайте.

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