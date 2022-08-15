В сети появился трейлер фильма «Конец дороги» с Куин Латифой и Лудакрисом

В сети появился трейлер триллера «Конец дороги», главные роли в котором исполнили Куин Латифа («Дом вверх дном») и Крис Бриджес («Форсаж 5»), известный также под псевдонимом Лудакрис . Ролик опубликовали на ютьюб-канале Netflix .

Видео показало главных героев картины — мать, ее двоих детей и брата. Семья остается без постоянного жилья и отправляется на юг. По пути их жизнь превращается в хаос из‑за того, что они становятся свидетелями убийства.