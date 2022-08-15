В сети появился трейлер фильма «Конец дороги» с Куин Латифой и Лудакрисом

В сети появился трейлер триллера «Конец дороги», главные роли в котором исполнили Куин Латифа («Дом вверх дном») и Крис Бриджес («Форсаж 5»), известный также под псевдонимом Лудакрис. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Netflix.
Видео показало главных героев картины — мать, ее двоих детей и брата. Семья остается без постоянного жилья и отправляется на юг. По пути их жизнь превращается в хаос из‑за того, что они становятся свидетелями убийства.
Брат главной героини забирает мешок с деньгами и навлекает тем самым на семью гнев неизвестного убийцы. Тот начинает преследовать родственников, которым ради выживания придется сплотиться, как никогда прежде.
Сценарий фильма написал Дэвид Лафери на основе черновика Кристофера Мура. Режиссером «Конца дороги» выступила Миллисент Шелтон. Она называет свою новую картину «семейным боевиком-триллером».
Помимо Латифы и Бриджеса, в ленте снялись Бо Бриджес, Микала Фейт Ли, Шон Диксон и Фрэнсис Ли МакКейн. Фильм выйдет на Netflix 9 сентября.