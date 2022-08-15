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Число жертв взрыва в торговом центре Еревана увеличилось до восьми человек
Сегодня в 21:33

Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до восьми человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

По словам Костаняна, спасатели извлекли из‑под завалов тело еще одного погибшего. Ранее МЧС сообщало о завершении работ по пожаротушению. В данный момент проводятся поисково-спасательные работы.

При этом в «Сурмалу», как считают специалисты, могут возникать новые очаги возгорания. Дгнем 15 августа спасатели заявляли, что пропавшими без вести могут считаться 17 человек, в их числе — одна гражданка России и один гражданин Ирана.

62 человека также пострадали в результате инцидента. В мэрии Еревана отметили, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. СМИ указывали, что над ТЦ взрывались фейерверки.

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