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Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня»
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Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянки смогут быть признаны «матерьми-героинями». Об этом стало известно из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации.

Звание начнут присуждать женщинам, родившим или воспитавшим десять и более детей. Матерям-героиням будут выплачивать по одному миллиону рублей в качестве единовременного поощрения.

Таким образом президент возвращает звание, которое существовало в СССР с 1944 по 1991 год. При этом он добавляет денежные выплаты — их в советское время не перечисляли.

В указе Путина отмечается, что звание «Мать-героиня» получат в том числе те россиянки, чьи дети погибли или пропали без вести, в том числе при исполнении воинского долга, защите Отечества или в результате терактов и ЧС.

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