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В Барселоне к борьбе с лесными пожарами подключили коз и овец
Сегодня в 20:13

В Барселоне местные жители начали привлекать коз и овец к борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает The Guardian.

Схема очень простая — граждане выводят пасти коз и овец на участках с сухой травой. Животные ее едят и вытаптывают, благодаря чему возникает противопожарная полоса. В противном случае трава была бы отличным топливом для природных пожаров.

Как отмечает издание, такой способ борьбы с лесными пожарами существует в Испании уже очень давно. Однако традиционные методы начали забываться с появлением новых технологий.

«Мы здесь не изобретаем ничего нового. То, что мы делаем — это возвращаем то, что уже когда‑то существовало», — сказал Гиллем Каналета из фонда Pau Costa.

Пилотный проект по борьбе с пожарами с участием коз и овец был запущен в апреле этого года в крупнейшем барселонском парке Кольсерола и продлился до июля. Площадь парка составляет 8 тыс. гектаров — на этой территории ежегодно происходит около 50 пожаров.

Убедившись в том, что стратегия работает, городские власти решили расширить территории для выпаса животных. Советник администрации Барселоны по чрезвычайным климатическим ситуациям Элой Бадиа говорит, что новые способы борьбы с пожарами сейчас необходимы, так как возможный пожар в парке Кольсерола понесет серьезные последствия — во-первых, это он расположен на очень большой территории, во-вторых, окружен густонаселенными муниципалитетами.

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