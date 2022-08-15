Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Дениз Дауз умерла в возрасте 64 лет

На 65 году жизни скончалась американская актриса Дениз Дауз. Об этом сообщила Fox News со ссылкой на ее сестру Трейси Дауз.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за любовь и молитвы. С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — заявила она.

9 августа Дениз Дауз была госпитализирована из‑за тяжелой формы менингита. С того дня актриса находилась в немедикаментозной коме, врачи не могли дать никаких прогнозов о ее состоянии.

Дениз Дауз родилась 21 февраля 1958 года в Гонолулу, США. Дебютной ее ролью стала Анджела Куотермейн в эпизоде сериала «Почти там» в 1989 году. После она начала активно сниматься в телесериалах. В 2005 году Дауз появилась в комедии «Угадай, кто?» с Берни Маком и Эштоном Кутчером.

Наибольшую популярность Дауз принесла роль Ивонн Тизли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Всего на ее счету участие в более чем 100 картинах, включая ленты «Доктор Хаус», «Зачарованные», «Анатомия страсти» и «Секретные материалы».

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